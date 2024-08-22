Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 07:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. A SUD DI Roma RIAPERTA AL TRAFFICO ANCHE LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA. SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI SULLE ALBERATURE MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 20. CANTIERI ATTIVI A GROTTAFERRATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI CHE DURERANNO FINO AL 30 AGOSTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO PER L’INCENDIO DIVAMPATO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 19. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. romadailynews
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