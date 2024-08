Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)DEL 22 AGOSTOORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. A SUD DIRIAPERTA AL TRAFFICO ANCHE LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA. SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI SULLE ALBERATURE MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: AFINO AL 25 AGOSTO LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI.