Vela Coppa America Luna rossa in agrodolce nelle preliminari

(Di giovedì 22 agosto 2024) Iniziopernell’’s Cup 2024. Nel giorno dell’esordioacque di Barcellona con le prime regate, l’imbarcazione italiana si è ritirata nella sfida contro New Zealand, detentrice del titolo conquistato nel 2021. Pochi metri dopo la partenza nella regata d’esordio, il muso diè finito in acqua e l’imbarcazione si è fermata immediatamente a causa di un guasto elettrico. Dopo poco meno di un’ora è arrivato però il pronto riscatto contro i francesi di Orient Express, preceduti sul traguardo di 1’33”. Con un’ottima partenza la barca italiana ha subito accumulato molti secondi di vantaggio, gestiti con grande facilità anche per le evidenti difficoltà degli avversari, al loro esordio nella competizione.