Vasco Rossi in mare i fan lo aspettano in fila indiana sulla spiaggia Il video

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 22 agosto 2024)non è solo il rocker italiano più amato, ma è visto quasi come un idolo. I suoi fan lo venerano, le sue canzoni sono pezzi di storia italiana e per questo motivo quando viene individuato, poco importa se sta facendo un bagno in mezzo al, si suoi seguaci non possono fare a meno di