Valeria Marini un fan prova le sue creme e gli viene un' irritazione | Ti mando la fattura del dermatologo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non ha fatto una bella figuracon la sua linea di cosmetici. L'attrice l'ha chiamata "Baci Stellari" - mantra che l'accompagna da anni - ma il problema non è il nome. Un fan ha volutore alcuni prodotti e su TikTok la recensione non è delle migliori. "Ho comprato il tonico