Vaiolo scimmie | Thailandia conferma primo caso nuova variante in Asia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 agosto 2024) E' 66enne europeo che ha viaggiato in Africa, disposte misure per screening all'arrivo in aeroporto da Paesi a rischio Lail suo- e ilnoto in- di infezione da nuovo ceppo del virus Mpox (clade 1b). Il paziente è un 66enne europeo che ha viaggiato in Africa,