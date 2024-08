Usa Walz accetta candidatura a vicepresidente Con Harris vinciamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E' l'onore della mia vita”. Con queste parole il governatore del Minnesota Timalla Convention in corso a Chicago hato ladegli Stati Uniti per i Democratici, in ticket con Kamala.Tra i punti del suo discorso, l'impegno a intervenire per regolare in modo più stringente il possesso delle armi. “Credo nel secondo emendamento, so sparare anche meglio di tutti i repubblicani del Congresso – ha detto -, ma voglio proteggere i nostri figli, è una questione di responsabilità”.“Quando lottiamo– ha sottolineato-. La nostra è una squadra vincente. Kamalaè pronta a guidare il Paese”.Nella terza giornata della Convention è salito sul palco anche l'ex presidente Bill Clinton.