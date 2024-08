Urso tuona contro Stellantis | Governo ha fatto la sua parte loro no

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 22 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 22 Agosto 2024, 21:02 Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, hacipato oggi al Meeting di Rimini, cogliendo l’occasione per trattare alcune questioni complesse e confuse che il suo ministero sta affrontando. Prima tra tutte la crisi di, il cui futuro sembra incerto, soprattutto per quanto L'articolo: “hala suano” proviene da Il Difforme.