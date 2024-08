Un mercato unico pure per energia e Tlc

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il governatore di Bankitalia lancia la proposta, ma in questi settori il nostro Paese non conta giganti e rischia di farsi mangiare. Pressing sul taglio dei tassi. Sui migranti: «Anche con più stranieri contributo alla crescita contenuto. Serve più produttività». Proposta della Calderone. Salvini contro Tajani: «Alla fine Fi non voterà lo ius scholae». Lo speciale contiene due articoli.