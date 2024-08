Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Talin studio sono riprese questa mattina e le attività di di speleosub a Porticello che hanno recuperato il quinto corpo di 6 dispersi dal naufragio del superyacht bayesiane le acque di Porticello nel palermitano il cadavere è stato individuato ieri in una delle cabine del Relitto è stato quindi condotto in porto da un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco all’interno di una body bag di colore blu al momento non si conosce l’identità del cadavere ma l’appello ma ormai Chi vince la figlia diciottenne Anna proseguono nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo le audizioni dei parenti diciamo Verzeni alla ricerca della svolta che porti finalmente risolvere il giallo sull’omicidio della donna uccisa ormai tre settimane fa a Terno d’Isola ieri mattina la prima ...