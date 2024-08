Ue | Martusciello ‘serve commissario alla Semplificazione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – ?L'Europa soffre di una iperegolamentazione che la allontana dai settori produttivi, che la classifica come nemica delle imprese, che la rende invisa alle famiglie. Ci vuole unsemplificazione, ci vuole una nuova idea di Europa?. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio. ?Ursula Von der Leyen -aggiunge- può scrivere pagine importanti e fondamentali per la storia del nostro Continente, cambiando totalmente approccio. Basta regolamenti penalizzanti per le imprese, basta regole che falsano la concorrenza tra imprese europee e extraeuropee?.