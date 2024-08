Tutto quello che sappiamo del naufragio del Bayesan compresi complotti e fake news

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024) È il cadavere di Mike Lynch il corpo recuperato oggi giovedì 22 agosto dai sommozzatori all'interno delle cabine del Bayesian, la barca che all'alba di lunedì scorso è affondata a Porticello, la località balneare vicino a Palermo, durante un violento nubifragio. Si tratta del quinto cadavere ritrovato dal relitto dell'imbarcazione grazie all'intervento dei vigili del fuoco: ieri i sommozzatori hanno recuperato i corpi di quattro dei sei dispersi. Con il corpo dell'uomo trovato senza vita la mattina stessa dell'incidente le vittime salgono a sei. All'appello manca solo la figlia diciottenne di Mike Lynch, ma le probabilità che sia recuperata viva sono praticamente nulle. La procura e le autorità continuano a lavorare per ricostruire quanto accaduto e, al momento, non si hanno ancora gli elementi necessari per sapere con esattezza cosa sia successo.