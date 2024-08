Truffe occhio alle false offerte di lavoro via App | inizia tutto con un ciao

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le App di messaggistica istantanea rappresentano sempre di più il veicolo preferito dai cybercriminali per adescare giovani in cerca di lavori che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa. A lanciare l’allarme è la Polizia postale e delle comunicazioni . Di solito è una sedicente 'reclutatrice' a lanciare l’esca con una proposta sulla cartattante.