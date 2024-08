Trovati in rete i manuali per il sextortion | “Così convinci i ragazzini a spogliarsi poi li minacci”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2024) Basta usare poche parole chiave per trovare video guide che in modo dettagliato insegnano come portare avanti la truffa, spiegano come contattare online i ragazzi e convincerli a condividere foto e video intimi. Non solo, i criminali offrono anche lezioni personalizzate a pagamento.