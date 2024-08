Travaglio processato a sinistra per aver detto che Meloni sbaglia ma è sveglia libera e coerente…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un bellissimo romanzo di Haruki Murakami, “Kafka sulla spiaggia“, conteneva una frase troppo semplice per essere compresa davvero: “Se tutti ricevessero in dono la libertà, la maggior parte la vivrebbe come un problema”. Un riferimento chiaro alla difficoltà di vivere la normalità se non la si considera tale, se non la si sa riconoscere: come la felicità, come la libertà.