Traffico Roma del 22-08-2024 ore 19 | 30

(Di giovedì 22 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi di rilievo sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 pocoanche sul percorso della tangenziale est migliorano le condizioni di viaggio sulla Pontina dopo i Disagi causati da un incendio provocato dal fogliame in prossimità dello svincolo per pratica di mare in prossimità della Aurelio nel dettaglio su via Anastasio II continuano gli interventi di manutenzione tra via Giuseppe Bartolo e via Giacinto de Vecchi pieralice Dalle 10 di questa sera giovedì 22 agosto chiusura della carreggiata in direzione via Leone XIII e transito a doppio senso di marcia su quella opposta dal agosto proseguono i lavori di installazione delle nuove barriere di separazione delle carreggiate su via del Foro Italico tra via Salaria e viale di Tor di Quinto con modifiche alla colazione su tutti e due i sensi di marcia ...