Traffico Roma del 22-08-2024 ore 18 | 30

(Di giovedì 22 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazionesempre regolare in questo giovedì 22 agosto sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla statale Pontina un incendio provocato dal fogliame in prossimità dello svincolo per la pratica di mare sta rallentando ulteriormente gli spostamenti su entrambe le direzioni a Casalbertone nel dettaglio su via Ettore Fieramosca divieto di transito per interventi di manutenzione al sottovia ferroviario altezza via Gentile da leonessa chiusura in direzione via di Casal Bertone in prossimità della Aurelio con precisione su via Anastasio II cantieri e transito con riduzione di carreggiata tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via Giuseppe Bartolo prudenza per la chiusura corsia verso via Cipro e transito a doppio senso di marcia su quella opposta ...