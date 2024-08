Traffico Roma del 22-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza disagi per i viaggiatori della Grande Raccordo Anulare del tratto Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est tangenziale che rimane chiusa lo ricordiamo tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni in questo caso salvo modifiche la riapertura è prevista il 2 settembre e dal 1 agosto proseguono i lavori di installazione delle nuove barriere di separazione delle carreggiate su via della Foro Italico tra via Salaria e viale di Tor di Quinto con modifiche alla circolazione su tutte e due i sensi di marcia prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto salvo modifiche previsto per il prossimo 25 agosto il termine dei lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore con autobus e tram 358 e 19 in regolare servizio le linee tram 2 e il 14 ...