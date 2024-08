Traffico Roma del 22-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità acittà in prossimità della Aurelio con precisione su via Anastasio II cantieri e transito con riduzione di carreggiata tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via Giuseppe Bartolo Potenza per la chiusura della corsia verso via Cipro e transito a doppio senso di marcia su quella opposta in eseguito un provvedimento dei vigili del fuoco per la presenza di alberi pericolanti chiusa via di Castel Fusano tra via Carlo maviglia e via dei Pescatori su tutti e due i sensi di marcia a Centocelle su Piazzale delle Gardenie divieto di transito per il manto stradale danneggiato altezza via resede verso viale delle primavere Per lo stesso motivo prudenza su Viale Vasco De Gama in particolare per la carreggiata chiusa tra via dei Velieri e via delle Sirene verso quest’ultima direzione infine salvo modifiche ...