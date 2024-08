Traffico Roma del 22-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazioneè scorrevole sulla rete viaria della capitale lavori in corso su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via viale di Tor di Quinto nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti resta chiusa la tangenziale est Traduci da Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni e apertura programmata per il prossimo 2 settembre resta sospeso il servizio ferroviario traSan Pietro e Vigna Clara per l’allargamento della sede ferroviaria maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità