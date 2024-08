Torna l’incubo sabbie mobili Giovane turista passeggia in riva al lago e sprofonda salvato per miracolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quello che si è verificato sulle sponde deldi Monterosi non è un caso isolato, ma un episodio che si era già verificato a fine Luglio, quando un uomo di 38 anni aveva perso la vitando nellesulle sponde di un altro specchio d’acqua dolce, ilartificiale di Giacopane. Se la tragedia non si è ripetuta è stato quasi per, visto che ilche si trovava a Monterosi, in provincia di Viterbo, era giàto sino al petto in uno strato di sabbia argillosa che gli impediva qualsiasi movimento, prima che alcuni passanti si accorgessero di lui. Ed è stato solo grazie all’intervento di persone che si trovavano causalmente in quel luogo che oggi ilpuò raccontare la sua disavventura. I soccorritori sono infatti riusciti a trascinarlo fuori da quella trappola di fango poco prima che la situazione diventasse drammatica.