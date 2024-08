Toni Servillo spiega perché Loro il film su Berlusconi non è in streaming e in tv

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 22 agosto 2024), protagonista di, ildi Paolo Sorrentino su Silvio, hato che il titolo non è mai stato distribuito in Italia, né in, né in tv, perchè chi lo ha acquistato “non ha interesse a distribuirlo in Italia”. Il riferimento è a Mediaset, che detiene i diritti di antenna della pellicola uscita nel 2018.