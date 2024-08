Terno ragazzini in bicicletta in via Castegnate subito dopo l’omicidio

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di giovedì 22 agosto 2024) IL DELITTO. Passati in seguito: hanno visto qualcosa? In parte già sentiti dagli investigatori. Mercoledì sono stati interrogati dai carabinieri la mamma del compagno e gli zii di Sharon come persone informate sui fatti, giovedì saranno sentiti altri familiari.