Tennis oggi il sorteggio degli Us Open con 14 azzurri

Roma, 22 ago. (askanews) – È il giorno dei sorteggiUS: alle 18 si scoprirà il tabellone di singolare maschile e femminile. Tra gli uomini ci saranno noveal via con ben quattro teste di serie: Sinner guida il seeding, poi Musetti, Arnaldi e Cobolli. Berrettini mina vagante delcon un possibile big match già al 1° turno. Al via anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi. Djokovic n. 2 del tabellone, poi Alcaraz. Nel torneo femminile ci sono cinque azzurre in tabellone, con Jasmine Paolini testa di serie n. 5. AL via anche Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Sara Errani. Gli USdal 26 agosto all'8 settembre