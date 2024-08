Temporali di calore soprattutto sugli Appennini e in Sicilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tornano caldo e afa con picchi di 37°C a Roma e 38°C in Sardegna. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "Dal weekend - afferma - potremo tornare a 37°C a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto e picchi oltre 38°C in Sardegna". La prima città in cui salirà la temperatura sarà Firenze, che già nelle prossime ore raggiungerà i 36°C. Napoli e Genova si fermeranno a 33-34°C. In prevalenza sarà un giovedì a tratti un po' instabile ma prevalentemente caldo e soleggiato. Il cielo sarà un po' più nuvoloso al nord con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte. In giornata si prevedono rovesci a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane. In serata piogge locali specie sul Piemonte.