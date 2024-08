Tanti auguri Lautaro Martinez l’Inter omaggia il suo capitano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024)festeggia il suo compleanno proprio oggi. Per ilargentino si tratta del settimo compleanno al– Buon compleanno! Oggi l’attaccante argentino compie 27 anni. Arrivato alil 4 luglio 2018, il ‘Toro’ si è da subito contraddistinto per il suo carisma e spirito di sacrificio, cominciando presto a farsi amare dai tifosi a suon di gol. Vincitore di sette trofei dal suo approdo a Milano, ilnerazzurro è reduce dal rinnovo di contratto fino al 2029 e da una stagione storica che lo ha visto alzare al cielo lo Scudetto della Seconda Stella, la Supercoppa Italiana e la Copa America, totalizzando 32 gol in 50 presenze. Aglidi tutta la famiglia interista!punta al regalo in Inter-Lecce REGALO – Già sabato sera,potrebbe farsi un bellissimo regalo durante Inter-Lecce.