Tajani torna sullo Ius Scholae | Bisogna andare avanti e guardare la realtà

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI -Ius"dico che: non sono un pericoloso lassista che vuole aprire a cani e porci, ma perché". Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio, intervenendo al Meeting di Rimini,sulla proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. "Non sono nè un sovversivo nè un estremista di sinistra, ma dico chelaper quella che è. Insisto sulla cultura perché se tu accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo non per il colore della tua pelle ma perché hai quelle convinzioni, quei valori, quell'anima. Se poi i tuoi genitori sono nati a Kiev come Dakar è la stessa cosa", ha aggiunto, "chi è più italiano: chi ha i genitori stranieri ma canta convinto l'Inno di Mameli, o chi è italiano da sette generazioni ma l'Inno non lo canta?".