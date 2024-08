Tajani | Essere italiano non è legato a sette generazioni prima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2024 “Il mondo è fatto così,non è, èquello che sei tu. Preferisco chi ha genitori stranieri e canta l'inno di Mameli a unoche non lo canta”, lo ha detto il Ministro degli Esteri e Vice Premier, Antonio, durante il suo intervento al Meeting di Rimini in riferimento sulla riforma della legge per concedere la cittadinanza. Courtesy Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie