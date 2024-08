Su Real Time uno speciale dedicato a Il Festino di Santa Rosalia

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Andato in scena lo scorso 15 luglio, Ildiè una celebrazione religiosa siciliana che annualmente si svolge a Palermo per festeggiare la patrona della città, appunto. In occasione del 400° anniversario dal ritrovamento delle reliquie diha deciso di dedicare unoa questo evento. L’appuntamento è per giovedì 22 agosto 2024 a partire dalle ore 21.20 su, visibile sul numero 31 del digitale terrestre e in streaming sul suo sito ufficiale. Un documentario della durata di circa 50 minuti che racconta l’amore dei palermitani e il folklore dietro a questa festa tradizionale, che nell’ultima edizione ha coinvolto più di 350.000 persone. Video Spot Ildi