Speranza posta la sua foto alla convention di Kamala e il web si sganascia | Restaci e non rientrare più

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Basta uunae la “gita” a Chicago di Robertosi trasforma in un “massacro”. Tra la folla dello United Center di Chicago, che ospita in questi giorni ladei democratici americani, spunta a sorpresa lui, l’ex ministro della Salute che tanti danni morali e materiali provocò ai tempi della pandemia. “Ho fatto un ora di fila per entrare”. Le suerimbalzate sui social portano un carico di ilarità notevole. «Chicago è la città del vento. E forse proprio da qui può partire una stagione nuova per gli Stati Uniti». E già questa frase poetica ce lo pone sotto un’aura umoristica. Si “genuflette” aHarris, affermando che è il modello che può far bene all’Italia e dai social a reti unificate partono sberleffi e sfottò a raffica: “Se c’è Robertoa supportareHarris, allora Trump può iniziare a organizzare il trasloco per la Casa Bianca!!!”.