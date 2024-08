Speranza l’impunito | rivendica piano pandemico e cure a casa

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ex ministro, che ha trascinato in giudizio uno scrittore per un libro, si vanta con la Corte di aver aggiornato i protocolli, che giudicava inutili, e di aver sovvenzionato gli interventi domiciliari: Tachipirina e vigile attesa? Anche in Germania ora vogliono la commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid.