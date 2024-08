Sotto il sole di Amalfi film su Canale 5 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv ilildi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.ildiIlci trasporta sulle splendide coste della Costieratana, dove un gruppo di amici si ritrova per trascorrere un’estate indimenticabile. Al centro della storia troviamo Vincenzo, un giovane che desidera chiedere alla sua fidanzata Camilla di andare a convivere. L’atmosfera romantica e la cornice mozzafiato della Costiera fanno da sfondo alle loro speranze e alle loro paure. Intorno a loro, undi personaggi colorati: l’amico inseparabile Furio, sempre alla ricerca di nuove avventure amorose, la madre di Vincenzo, Irene, che non riesce a staccarsi dal figlio e il suo nuovo compagno, Lucio.