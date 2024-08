Sorrento | Furti di ebike quinto arresto dei Carabinieri in un mese

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024): sorpreso un uomo daimentre cercava di fuggire in sella ad una bici rubata poco prima Idella stazione dihanno arrestato per furto aggravato un algerino di 32 anni già noto le forze dell'ordine. È stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria di, mentre tentava di fuggire in sella ad una bici rubata poco prima in Corso Italia. Il 32enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Con l'del 32enne, sono 5 le persone finite in manette nell'ultimoper furto di bici elettriche lungo la penisola sorrentina