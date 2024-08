Somaglia ubriaco imbocca l’autostrada A1 contromano e provoca incidente | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Lodi), 22 agosto 2024 – Frontale tra due veicoli per auto, i coinvolti stanno meglio. Sono risultati entrambi per fortuna solo contusi i due conducenti coinvolti nello schianto segnalato alle 20.30 del 21 agosto 2024 al chilometro 43+700 dell'autostrada del sole Milano-Napoli, nel comune di. Una donna cinese di 49 anni, residente a Fidenza, viaggiava in direzione sud, quando si è scontrata frontalmente con l'auto di un 42enne di El Salvador, in arrivo. Le cause sono da accertare ma, dalle prime verifiche delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe risultato. I controlli per lui sono quindi proseguiti all'ospedale di Lodi, dove lo ha accompagnato la Croce casalese. L'altra conducente è stata invece accompagnata dall'auto medica e dalla Croce rossa di Lodi all'ospedale di Cremona.