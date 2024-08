Softball | giornate a due facce per Saronno all’European Cup Winners Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Giornata a dueper, squadra impegnata questa settimana in quel di Haarlem per l‘European CupCupdi. La compagine lombarda, che ieri non è scesa in campo a causa delle condizioni atmosferiche avverse, ha collezionato infatti una vittoria e una sconfitta, piazzandosi così al momento al quarto posto della classifica. La Inox in prima battuta ha trovato un facilissimo successo contro le spagnole del Sant Boi, regolandole con un secco 16-0, score maturato grazie alle ultime due riprese, dove il team italiano ha marcato rispettivamente cinque e sette punti, timbrando complessivamente diciotto valide contro le due delle avversarie. Più complessa la disputa contro le padrone di casa Spaark Haarlem, riuscite a passare per 5-1, approfittando fondamentalmente del terzo e quarto inning, dove hanno segnato due e tre sigilli.