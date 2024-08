Sito Sky Sport | scambio US Open e WTA con SuperTennis valido sino al 2027

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nella giornata di ieri, è stata data la notizia dell’accordo tra Skyin merito allotra lo USe tutto il circuito WTA. Come riportato da chi ha anticipato di ben 8 mesi la notizia secondo la quale Sky Europe acquistò i diritti del tennis per cinque anni (stiamo parlando L'articoloSkyUSe WTA conalproviene dain TV.