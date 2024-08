Sinner Heather Parisi | Djokovic sarebbe stato crocifisso

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) – Se Novakfosse risultato positivo al test antidoping per due volte, come capitato a Jannik, da sempre schierata su posizioni no vax, interviene su X nella vicenda che coinvolge il tennista azzurro., positivo al clostebol in due controlli eseguiti a marzo a Indian Wells, non èsqualificato: l’assunzione della sostanza, in una quantità infinitesimale, è avvenuta per contaminazione accidentale. “Possiamo essere d’accordo che sefosse risultato positivo per doping (“accidental” or not) come è risultato per due volte Skinner, la reazione di Fans & Mediaora diversa?”, scrive l’ex showgirl. “dai provax e ogni titolo rimosso. Fact”.: “” seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .