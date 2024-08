Scuola sotto sequestro il trasporto degli alunni a Pavia si pagherà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Doccia fredda a San Genesio per le famiglie di bambini iscritti alla primaria e alla maternadall’autunno scorso. Nella settimana di Ferragosto hanno ricevuto una lettera dall’assessorato all’istruzione che le ha allarmate: si dice che, se i bambini dovessero andare aanche dopo settembre, il servizio dinon sarà più gratuito. "Non si specifica, però – dice la consigliera comunale di opposizione, Marzia Testa – a quanto ammonterà il costo e non si prevede la gratuità per i meno abbienti. Inoltre gli autobus da 4 saranno 2 e non si sa con quale criterio sarà stilata la graduatoria e verranno inseriti in lista d’attesa alcuni bambini. Le famiglie devono sapere quanto dovranno pagare e se tutti i 140della primaria e i 70 della materna che l’anno scorso usufruivano del, potranno continuare a farlo.