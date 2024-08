Scontro tra auto su superstrada nel Casertano carreggiata chiusa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente sullaNola-Villa Literno nel tratto che attraversa il comune di Villa Di Briano, nel; tre veicoli – un camion, un furgone e un’– sono rimasti coinvolti e tre persone sono rimaste ferite. Laverso Villa Literno è statae il traffico deviato, con pesanti disagi per migliaia dimobilisti che andavano verso il mare. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per regolare la circolazione e ripristinare la regolare circolazione stradale, e la polizia stradale per ricostruire la dinamica. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il camionista potrebbe aver avuto un colpo di sonno, causando un tamponamento devastante tra il suo mezzo e il furgone, che ha riportato i danni più gravi; la terza vettura è stata colpita superficialmente.