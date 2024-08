Salvini | Lo Ius scholae non è una priorità e non è nell’agenda di governo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024) MatteoRIMINI – Lo Ius“non è unae non èdi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo, al Meeting di Rimini. “Non ho voglia di fare polemica – ha aggiunto– L’Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze di tutti. Concediamo più cittadinanze a cittadini stranieri rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Germania. Quindi legge che va bene non si cambia”. “Noi dialogheremmo se la legge non funzionasse – ha concluso, che è anche vice premier – Qual è il paese europeo che concede più cittadinanza in tutta Europa con la legge vigente? L’Italia. La legge funziona. Punto”. L'articolo: “Lo Iusnon è unae non èdi” L'Opinionista.