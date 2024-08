Sacra Sindone di Torino nuovi studi confermano datazione a 2mila anni fa

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 22 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 22 Agosto 2024, 12:54 Ladi, esposta al pubblico dal 1350, è per i credenti il telo in cui, dopo la sua crocifissione e morte, fu sepolto Gesù. Un oggetto del mistero, da sempre capace di stuzzicare la fantasia degli esperti e non. Gliosi di tutto il mondo L'articolodifa proviene da Il Difforme.