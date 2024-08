Roma abusa di lei e poi la chiude in casa | arrestato 35enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto- Nei giorni scorsi, gli investigatori della Polizia di Stato dell’VIII Distretto di Tor Carbone hanno fermato unmoldavo perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni personali. In particolare, nella serata dello scorso 14 agosto, i poliziotti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nella zona di Ostiense per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna. Giunti sul posto, hanno trovato l’appartamento interessato e, dopo aver contattato la richiedente, hanno appurato che il compagno l’aveva rinchiusa dentrondo la porta d’ingresso dall’esterno. Gli agenti, grazie all’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a far uscire la donna da una finestra.