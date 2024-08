RNA circolari aprono nuove frontiere nella medicina

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di giovedì 22 agosto 2024) È una storia che in biologia si ripete spesso: dalla scoperta di una nuova molecola o componente cellulare, passano anni, addirittura decenni, prima che se ne comprenda la funzione. È successo con il DNA non codificante, ribattezzato ingiustamente junk DNA, “DNA spazzatura”, e con gli esosomi, inizialmente scambiati per detriti, quando invece sono vescicole di