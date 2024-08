Religione | Fidanza ' tenere accesa speranza per vittime persecuzioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Ancora oggi più di 300 milioni di cristiani nel mondo sono perseguitati per la propria fede. In questo 22 agosto ricordiamo tutte ledelle violenze religiose, impegnandoci auna luce die libertà per i nostri fratelli". Lo scrive sui social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr Carlo, copresidente dell'intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento europeo nella IX legislatura, in occasione della Giornata internazionale per ledell'odio religioso.