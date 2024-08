RAI2 ASPETTANDO BELLAMA’ | PIERLUIGI DIACO E ROBERTA CAPUA APRONO I CASTING

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 22 agosto 2024) In attesa della terza stagione del talent di parola della tv italiana, andranno in onda 5 speciali (22, 23, 26, 27 e 28 agosto) dal titolo “”. In queste puntate estive, della durata di 45 minuti, verranno svelati i nuovi componenti del cast, concorrenti e opinionisti, selezionati grazie a Rai. I provini finali, che si vedranno negli speciali, sono stati guidati da, per il secondo anno consecutivo madrina deidi, coadiuvati dagli autori del programma. Dopo giornate intense, sono stati scelti 15 ragazzi della Generazione Z (18-25 anni), 15 Boomer (over 55 anni), che andranno ad aggiungersi ai componenti storici del cast di, e che dal 9 settembre si sfideranno a colpi di reel, gare di ballo, di canto, di recitazione e talk di attualità.