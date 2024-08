Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il presidente russo Vladimirè arrivato in, repubblica russa del Caucaso governata dal suoRamzan, dove non si recava dal 2011. Nell'incontro bilaterale il leader, noto per i suoi metodi brutali al governo e le atrocità commesse in guerra, ha detto adi "aver schierato oltre 47.000 combattenti nell'area delle operazioni militari speciali, inclusi circa 19.000 volontari" per aiutare il Cremlino nell'offensiva in Ucraina. Dal canto suoha risposto che farà di tutto per sostenere il popolo