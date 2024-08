Pronostici di oggi 22 agosto playoff di Europa e Conference League con Fiorentina Chelsea e Ajax

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 22 agosto 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi22, laparte per il terzo assalto consecutivo alladopo le finali perse nel 2022 e 2023 e i viola aiaffronteranno la Puskas Akademia. In una serata dedicata ancora alle coppe, anche indiverse nobili europee saranno in campo InfoBetting: Scommesse Sportive e