Pregliasco | Le zanzare rappresentano un pericolo per la salute Ecco perché – ESCLUSIVA

(Di giovedì 22 agosto 2024) Fabrizioinai nostri microfoni sul Mosquito Day: “È una ricorrenza molto importante. Vi spiego il” Martedì 20 agosto è stato il Mosquito Day, la giornata mondiale delle. Un occasione sia per ricordare l’importante scoperta fatta dal Ronald Ross, ovvero la presenza del parassita della malaria in questi animali, ma anche per la prevenzione e la raccomandazione di non sottovalutare la puntura di una zanzara, capace di procurare diversi danni alla persona. Zanzara e(Ansa) – cityrumors.itAi nostri microfoni è intervenuto Fabrizio, direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, per parlare dell’importanza del Mosquito Day e anche per analizzare i pericoli che possono arrivare da una semplice puntura di zanzara.