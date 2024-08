Precipita dal sesto piano di un hotel di Ibiza mentre è in vacanza | morta una 19enne

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 agosto 2024)daldi undiunaTragedia adove lascozzese Emma Ramsay èdopo essereta daldell’dove stava trascorrendo le sue vacanze. L’incidente sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto dopo che la ragazza era rientrata in albergo in seguito a una serata in discoteca con gli amici. Emma si sarebbe sporta troppo dal balcone perdendo l’equilibrio. Subito dopo la morte della giovane, sui social sono stati scritti numerosi messaggi di cordoglio a partire da quello della madre: “Il mio angelo, Emma, non nemmeno da dove cominciare. Sei mia figlia, la mia migliore amica nel mondo intero e mi mancherai più di quanto le parole possano esprimere. Riposa in pace mio dolce angelo e dormi bene, la mamma ti ama così tanto”.