Pozzuoli doppio pericolo scampato per i residenti del quartiere Carmine

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Stamattina un po’ di fermento in Via Carlo Rosini a. Si è abbattuto un palo della segnaletica stradale, per fortuna senza fare danni né a persone, né a cose. Inoltre non ha procurato danni neanche la caduta di calcinacci dal balcone del palazzo attiguo alla Chiesa del, inagibile. Sono intervenuti i VV.FF. cheper idelIl Blog di Giò.