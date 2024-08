Pensioni come si potrà lasciare il lavoro in anticipo nel 2025 | le ipotesi del governo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Lega spinge per Quota 41, ma non è l'unica opzione delMeloni per riformare leanticipate ancora una volta. Al Cnel un tavolo di esperti lavora da mesi sul sistemastico, e potrebbe presentare alcune opzioni all'esecutivo. Tra queste c'è la "flessibilità strutturale": ecco cosa cambierebbe.